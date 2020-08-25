Эстония официально не признала выборы в Белоруссии

Парламент Эстонии опубликовал заявление «Поддержка демократии и гражданского общества в Белоруссии», где призывает провести новые президентские выборы.

«Парламент не признаёт президентские выборы, состоявшиеся в Белоруссии 9 августа 2020 года, потому что они не были свободными, справедливыми и демократическими», — говорится в документе.

Законодательный орган также осудил применение силы против демонстрантов и призвал освободить всех заключенных.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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