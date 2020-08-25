Лавров усомнился в легитимности Координационного совета Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном усомнился в легитимности Координационного совета Белоруссии, пишет ТАСС.

«Мы привлекли внимание заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна к тому, что внутри Белоруссии, включая оппозиционные круги, немало вопросов о том, насколько легитимно был этот Координационный совет сформирован», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что многие члены совета узнали постфактум о том, что их туда включили. Также по его словам, некоторые участники уже вышли из состава.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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