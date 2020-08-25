Кремль поприветствовал заявления белорусской оппозиции об отношении к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приветствуют заявления представителей Координационного совета оппозиции Белоруссии о нежелании ухудшать отношения с Россией, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее член совета Павел Латушко говорил, что белорусская оппозиция не планирует принимать какие-либо документы о незаинтересованности сотрудничества с РФ.

В ответ на это Песков ответил, что «это прекрасно».

«Это можно только приветствовать, и мы действительно надеемся на то, что в целом в Белоруссии абсолютно доминирует желание и дальше идти по пути развития наших двусторонних отношений», — сказал Песков

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