В Южной Корее считают, что Ким Чен Ын несколько месяцев находится в коме

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын может последние несколько месяцев находиться в коме, считает советник бывшего президента Южной Кореи Чан Сон Мин. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на южнокорейские СМИ.

По мнению чиновника, северокорейский лидер впал в кому месяцы назад, а все его последующие выступления были записаны заранее.

В апреле 2020 года СМИ Гонконга сообщили о смерти Ким Чен Ына. Позднее глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи ложными. В начале мая Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о своей смерти.

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