В Совбезе РФ назвали США мировым источником киберугроз

США ответственны за 75% кибератак во всем мире, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, существует статистика, которая опровергает заявления о «тотальной российской угрозе» в киберпространстве. Храмов добавил, что России есть что противопоставить пропаганде, выставляющей РФ источником информационных угроз.

«К примеру, анализ отчетов ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности, показывает, что наибольшее число компьютерных атак осуществляется с использованием информационной инфраструктуры, расположенной на территории США», — сказал Храмов.

Храмов добавил, что американцы создали за 2016 – 2019 годы от 40% до 75% вредоносной активности в интернете. «России указанный показатель отводит от 2% до 7%», — сказал он.

Также Храмов рассказал, что Федеральное бюро расследований США ежегодно регистрирует более 300 тыс. киберпреступлений, ущерб американской экономике от которых составляет от $57 до $109 млрд.

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