Глава дипломатии Евросоюза призвал Россию расследовать инцидент с Навальным

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал власти России расследовать произошедшее с Алексеем Навальным.

Российским властям следует начать независимое и прозрачное расследование инцидента, считает Боррель. При этом он выразил благодарность немецкой клинике Charite, в которой Навальный проходит лечение, и пожелал блогеру скорейшего выздоровления.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Однако 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.

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