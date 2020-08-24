Генпрокурор Нью-Йорка потребовала от Трампа-младшего дать показания
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Генпрокурор штата Нью- Йорк Летиция Джеймс потребовала от сына президента США Дональда Трампа — Эрика Трампа дать показания относительно расследования в отношении компании Trump Organization. Об этом Трамп-младший сообщил на своей странице в Twitter.
Джеймс также отметила, что в течение многих месяцев компания Трампа отказывается в полной мере выполнить требования, которые приводятся в судебных повестках в рамках упоминаемого расследования, в том числе отказывалась предоставлять требуемые документы, а сотрудники до сих пор не дали показания.
Отмечается, что генпрокурор просит суд на Манхэттене (Нью-Йорк) предписать Trump Organization и Эрику Трампу выполнить данные требования.
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