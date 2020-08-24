Между Путиным и Нетаньяху состоялись телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили проблематику ближневосточного урегулирования в рамках недавней договоренности Израиля и ОАЭ о полной нормализации двусторонних отношений, ситуацию в Сирии, а также противодействие терроризму.

Кроме того, Путин и Нетаньяху выступили за развитие взаимодействия по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе клинические исследования и производство вакцин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера

— Нетаньяху прибыл в суд

— Посольство России передало Нетаньяху приглашение на парад Победы