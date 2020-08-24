Координационный совет потребовал проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

Координационный совет оппозиции Белоруссии выступает за проведение проверки факта передачи боевого оружия несовершеннолетнему сыну президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из лидеров объединенного штаба оппозиции Марию Колесникову.

Она отметила, что в совете считают странным, что глава государства «позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска».

Кроме того, оппозиционеры КС хотят, чтобы факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему проверили компетентные органы.

«Мы просим на это обратить внимание», — заключила она.

Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена также на захват власти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минске задержаны члены президиума Координационного совета оппозиции

— В Кремле рассказали, есть ли у России связь с оппозицией Белоруссии

— В Кремле высказались о провокациях в Белоруссии