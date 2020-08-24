Зеленский призвал не соревноваться в том, кто правильнее любит Украину

Украина мечтает, чтобы ее дети были едины и сплочены, заявил глава государства Владимир Зеленский. Его цитирует «112».

Он также выразил мысль, что каждая мама хочет, чтобы ее дети не ссорились.

«Так, может, детям нечего соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать-Украину», — задался вопросом украинский президент. Он призвал сограждан быть едиными и сплоченными, отметив, что нельзя никому дать шанс посеять раздор между украинцами, ни соседям, ни внутренним чужакам.

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