СМИ: Лукашенко с автоматом в руках прилетел в свою резиденцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел с автоматом в руках из вертолета, приземлившегося у Дворца независимости в Минске, рабочей резиденции президента, пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости!», — говорится в сообщении.

На видео, опубликованном каналом, Лукашенко выходит из белого самолета с красной и зеленой полосками, на котором написано «Belarus». На президенте черный бронежилет, а в руках — оружие, похожее на автомат.

До этого правоохранители перекрыли проспект Победителей в районе Дворца независимости, куда пришли протестующие.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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