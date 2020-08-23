Абэ установил рекорд по времени непрерывного пребывания на посту премьера Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вышел на первое место по непрерывной длительности нахождения на посту главы правительства за всю историю Японии, передает ТАСС.

В общей сложности Абэ непрерывно возглавляет правительство страны 2 799 дней с момента начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года.

В ноябре 2019 года он уже занял первое место по длительности пребывания на посту премьера-министра Японии за всю историю государства.

Первый премьерский срок Абэ длился с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года. Во второй раз он возглавил правительство в декабре 2012 года. В 2018 году его вновь переизбрали на три года. Согласно партийному уставу, третий срок должен стать последним.