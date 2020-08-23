Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Париж начинают глобальные консультации, передает РИА «Новости».

Данные консультации затронут большое количество вопросов, включая различные аспекты европейской безопасности, и в том числе по ракетам средней и меньшей дальности, рассказал Лавров.

Российский министр также отметил, что призыв Москвы о моратории на размещение РСМД в Европе услышал только президент Франции Эмманюэль Макрон.

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