В Польше заявили, что не претендуют на белорусские территории

Глава кабинета польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что Польша не намерена нарушать территориальную целостность Белоруссии, передает ТАСС.

Польша последовательно отстаивает главенство международного права в отношениях между государствами на международной арене, отметил Щерский, добавив, что фундаментом этого закона является принцип суверенитета и территориальной целостности государств.

По словам политика, республика защищает данный принцип и реализует его в своей внешней политике.

«Поэтому нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства», — заключил Щерский, подчеркнув, что таких намерений у польской стороны нет.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения поворных выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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