Лукашенко объяснил, почему долго не выходил на публику после выборов
Белорусский президент Александр Лукашенко объяснил, почему долго не появлялся на публике после прошедших выборов. Об этом сообщает телеканал RT.
Он признался, что понимал, какая будет ситуация в стране после выборов. Поэтому боялся столкновений и того, что в них пострадают люди.
По словам Лукашенко, оппозиция к этому готовились: «если выйдут «лукашенковцы», то будем мочить».
«Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали», — заключил глава государства.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики использовали против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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