Власти Лихтенштейна потребовали у Чехии конфискованные после войны земли

Власти Лихтенштейна направили жалобу в Европейский суд по правам человека с требованием вернуть земли, которые были конфискованы Чехией в конце Второй мировой войны. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что Лихтенштейн собирается оспорить 2 тысячи квадратных метров территории Чехии, что более чем в 10 раз превышает сегодняшнюю площадь княжества. Эти земли включают в себя неоготический замок Леднице и барочную резиденцию Вальтице, которые включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Территории были конфискованы на основе чехословацких указов, согласно которым князья Лихтенштейна объявлялись коллаборантами нацистского режима Германии. Спор между странами по этому вопросу длится уже более 70 лет.