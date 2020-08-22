Каракас предложил Москве начать производство российской вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо заявил, что Москва и Каракас ведут переговоры о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории республики, сообщает издание Crónica Uno.

По словам министра, стороны уже договорились изучить возможность совместного производства вакцины и передачи технологии ее производства.

Он добавил, что жители Венесуэлы также намерены участвовать в испытаниях препарата. В настоящее время на третий этап исследований отобрано уже 500 добровольцев из республики.

По данным издания, в Венесуэле зафиксировано 38 188 случаев заражения коронавирусом, погибли 317 человек.

Подробности о российской вакцине можно узнать на официальном сайте.

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