МВД обвиняет 46 граждан Белоруссии в насилии в отношении силовиков

МВД Белоруссии возбудило уголовные дела в отношении 46 граждан республики, их обвиняют в насилии в отношении милиционеров. Об этом сообщает «Интерфакс».

«За насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении 46 граждан. Большая часть из них отпущена под подписку о невыезде», - говорится в сообщении, распространенном по итогам встречи главы МВД Юрия Караева с главой Римско-католической церкви в Белоруссии архиепископом Тадеушем Кондрусевичем.

Ранее МВД подтвердило Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека гибель четырех человек во время протестов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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