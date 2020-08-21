США запретили въезд в страну 14 гражданам Ирана

США запретили въезд на территорию страны 14 гражданам Ирана, причиной называется причастность этих лиц к нарушениям прав человека. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео, передает ТАСС.

«В пятницу, 21 августа, отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. С целью почтить память этих жертв сегодня Госдепартамент США объявляет о введении визовых ограничений в отношении 14 иранцев за их причастность к грубым нарушениям прав человека по поручению иранского режима, крупнейшего мирового государства — спонсора терроризма», — сказал Помпео.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Против принятия документа выступили РФ и Китай, остальные участники голосования воздержались.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД.

Ранее госсекретарь США заявлял, что истечение срока оружейного эмбарго в отношении Ирана позволит Тегерану приобретать новые истребители у РФ и КНР, подчеркнув, что Вашингтон не может этого допустить.

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