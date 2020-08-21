В Крыму оценили условие Зеленского о подаче воды

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил, что условия подачи воды в республику, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским, похожи на «клоунаду». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украинская внешняя политика по отношению к Крыму все больше напоминает паноптикум и клоунаду. Киевские политики как паяцы рассуждают об условиях подачи днепровской воды в Северо-Крымский канал, бесконечно и утомительно педалируя эту тему», — сказал он.

По его словам, Зеленский не понимает, что лишает свою страну дополнительных источников пополнения бюджета.

Ранее Зеленский заявил, что поставки воды возобновятся лишь с возвратом Крыма в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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