Почти половина американцев не верят в честные выборы президента США

Почти половина жителей США не уверены, что выборы американского президента в этом году пройдут честно. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на результаты социологического опроса.

Так, 46% опрошенных заявили, что они либо не слишком уверены, либо совсем не уверены в честности предстоящих выборов. Еще 36% американцев не совсем уверены или полностью не уверены в том, что все желающие проголосовать граждане смогут сделать это.

Отмечается, что опасения есть как и республиканцев, так и у демократов.

В опросе приняли участие 6 585 американцев, старше 18 лет.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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