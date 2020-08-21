Латвия и Эстония введут санкции против белорусских силовиков

Латвия и Эстония введут национальные санкции в отношении должностных лиц, причастных к фальсификации президентских выборов и применению насилия в отношении демонстрантов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление МИД Латвии.

«Латвия и Эстония подготовили списки должностных лиц Белоруссии. Санкции будут включать запрет на выдачу виз. Двусторонние действия по введению национальных санкций будут осуществляться в соответствии с процедурами стран до планируемого введения санкций со стороны Евросоюза», — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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