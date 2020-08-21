Лукашенко назвал США организаторами белорусских протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацией в республике управляют США с помощью Европы. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По его мнению, под Варшавой создан специальный центр.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают», — произнес белорусский лидер.

Лукашенко также добавил, что знал о планах Вашингтона заранее и в курсе, кто за этим стоит.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.