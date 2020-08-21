Лукашенко заявил, что продолжит жесткую политику для стабилизации ситуации в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока он стоит у власти, будет проводить жесткую политику для стабилизации ситуации в стране. Об этом он сказал во время своего визита в агрокомбинат «Дзержинский» в Минской области, передает «БелТА».

По его словам, если в стране что-то случится и все рухнет — граждане в первую очередь «спросят» с него.

«А что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить. Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда: «Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?»», — приводит агентство слова белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что белорусы могут его осуждать или не осуждать, но пока он является президентом — будет проводить жесткую политику для стабилизации обстановки внутри страны.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жестокого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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