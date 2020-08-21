Лукашенко обвинил США в белорусских протестах

США управляют беспорядками в Белоруссии, а европейцы подыгрывают Вашингтону, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом пишет агентство «БелТА».

«Нам готовили эту вот заварушку... Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что для этого создан специальный центр под Варшавой.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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