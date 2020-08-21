Цепкало признал, что белорусская оппозиция не смогла достичь своих целей
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало признал, что оппозиция не смогла достичь некоторых своих целей. Об этом пишет ТАСС.
Цепкало добавил, что основной целью было рассказать западной и российской общественности о том, что на самом деле происходит, чтобы режим прекратил свое существование, а в стране прошли честные выборы.
По словам политика, этого сделать не удалось. Оппозиция хотела, чтобы «Запад признал Тихановскую в качестве президента и чтобы не признал Лукашенко, и в идеале объявить его персоной нон грата в республике Беларусь».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. К забастовке присоединились и рабочие Минского автозавода.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Белорусский премьер объяснил необходимость сотрудничества с Россией
— Премьер Белоруссии оценил «щедрость» Евросоюза
— Тихановская призвала рабочих усилить забастовки в Белоруссии