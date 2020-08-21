Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями с РФ и США

Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями с Россией и США, заявил официальный представитель МИД КНР. Об этом пишет ТАСС.

«У Китая нет никаких намерений присоединяться к так называемым трехсторонним переговорам о контроле над вооружениями с Россией и США. Эта позиция и ясна и последовательна», — сказал представитель.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что после разрыва ДРСМД американские власти намерены вести переговоры с союзниками в АТР для размещения на их территориях ракетных комплексов для сдерживания военных угроз, исходящих от Китая.

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе американской стороны.

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