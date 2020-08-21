Кандидат Демократической партии США на предстоящих выборах главы государства Джо Байден официально согласился на выдвижение в президенты.

Байден заявил о согласии в ходе виртуального съезда партии, трансляция ведется на его странице в Twitter.

Он назвал предложение баллотироваться в президенты «большой честью».

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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