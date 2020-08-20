Еще один член КС Белоруссии вызван на допрос в СК
Еще один член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, Сергей Дылевский, вызван на допрос в Следственный комитет. Об этом заявил «Интерфаксу» член президиума организации Павел Латушко.
«На допрос вызваны уже два члена президиума, не только Максим Знак, но и Сергей Дылевский», — сказал он.
Латушко уточнил, что оба оппозиционера пока находятся в статусе свидетелей.
Ранее генпрокуратура Белоруссии из-за создания КС открыла дело по статье, которая предусматривает до пяти лет колонии. В ведомстве заявили, что КС занимается деятельностью, которая направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В КС позже сообщили, что скроют список участников совета.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Белоруссии задержали лидера стачкома МАЗа
— Премьер Белоруссии: на предприятиях бастуют лишь несколько сотен рабочих
— В Белоруссии заявили о попытках «раскачать» госпредприятия