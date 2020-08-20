КС оппозиции потребовал встречи с белорусскими силовиками

Координационный совет белорусской оппозиции направил обращения в КГБ, МВД, Генпрокуратуру и СК республики с требованием провести срочные встречи, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление совета.

«20 августа были направлены официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции», — говорится в заявлении.

О реакции руководства силовых ведомств страны пока не сообщается.

Кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике Координационного совета оппозиции 14 августа. В настоящее время она находится в Литве.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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