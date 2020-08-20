Министр обороны Белоруссии заявил о вмешательстве в дела страны

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о вмешательстве в дела страны. Его слова опубликовали в Telegram ведомства.

«Мы видим, что сегодня идет вмешательство во внутренние дела нашего государства. Мы получаем информацию из различных источников, которая не может нас не беспокоить», — сказал Хренин.

Министр отметил, что разрабатываются различные варианты.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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