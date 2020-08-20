СМИ раскрыли имя российского дипломата, высылаемого из Норвегии

Норвегия скоро вышлет заместителя торгпреда в Осло Александра Стекольщикова в условиях продолжающегося шпионского скандала, заявила газета Verdens Gang.

Издание утверждает, что Стекольщиков встречался с обвиняемым в шпионаже норвежцем, которого называют «российским разведчиком».

Отмечается, что дипломат отказался давать комментарии.

Ранее Служба безопасности полиции Норвегии арестовала 50-летнего мужчину, которого подозревают в передаче гостайны. Арестованный якобы встретился с «российским разведчиком» и сообщил ему сведения, которые могут «навредить фундаментальным интересам Норвегии».

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