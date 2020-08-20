СМИ раскрыли имя российского дипломата, высылаемого из Норвегии
Норвегия скоро вышлет заместителя торгпреда в Осло Александра Стекольщикова в условиях продолжающегося шпионского скандала, заявила газета Verdens Gang.
Издание утверждает, что Стекольщиков встречался с обвиняемым в шпионаже норвежцем, которого называют «российским разведчиком».
Отмечается, что дипломат отказался давать комментарии.
Ранее Служба безопасности полиции Норвегии арестовала 50-летнего мужчину, которого подозревают в передаче гостайны. Арестованный якобы встретился с «российским разведчиком» и сообщил ему сведения, которые могут «навредить фундаментальным интересам Норвегии».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Шпионский скандал: Россия выразила Норвегии протест
— МИД Норвегии подтвердил высылку дипломата из России
— В МИД РФ выразили протест Норвегии после задержания российского замторгпреда
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Шпионский скандал: Россия выразила Норвегии протест
— МИД Норвегии подтвердил высылку дипломата из России
— В МИД РФ выразили протест Норвегии после задержания российского замторгпреда