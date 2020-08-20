Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в адрес его семьи поступали угрозы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра.
«Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего... но подленькое, анонимное давление на семью... никак не укладывается в моей голове с понятием «демократия», — сказал министр.
По его словам, подобные угрозы — это признак погромов и расправ.
Политик также добавил, что никто не отрицает необходимость перемен в республике, но они не должны быть следствием революций или гражданского противостояния.
Также Макей призвал сотрудников министерств Белоруссии не вносить раскол в работу МИД.
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