Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в адрес его семьи поступали угрозы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра.

«Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего... но подленькое, анонимное давление на семью... никак не укладывается в моей голове с понятием «демократия», — сказал министр.

По его словам, подобные угрозы — это признак погромов и расправ.

Политик также добавил, что никто не отрицает необходимость перемен в республике, но они не должны быть следствием революций или гражданского противостояния.

Также Макей призвал сотрудников министерств Белоруссии не вносить раскол в работу МИД.

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