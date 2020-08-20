Правоохранители пока не рассматривают умышленное отравление Навального

Правоохранители пока не рассматривают умышленное отравление блогера Алексея Навального, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пока эта версия не рассматривается», — сказал источник.

По его словам, правоохранители допускают, что Навальный сам что-то выпил или съел.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него токсическое отравление.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, на которой слышны стоны блогера. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска. Транспортная полиция уже приступила к проверке версии об отравлении Навального.

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