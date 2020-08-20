МИД РФ: попытки восстановить санкции против Ирана обречены на провал

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что все дальнейшие инициативы США по восстановлению санкций СБ ООН против Ирана потерпят крах. Об этом дипломат заявил в интервью «Интерфакс»/.

«Шаги с восстановлением ранее отмененных санкций в условиях, когда сами США грубейшим образом нарушают резолюцию 2231, когда они два года назад вышли из СВПД, эти шаги — они провалятся так же, как недавно провалился проект, подготовленный теми же США, о восстановлении бессрочного оружейного эмбарго против Ирана», — сказал Рябков.

Он добавил, что Россия осуждает намерения США и полагает, что это может привести к глубокому кризису в Совете безопасности.

Дипломат также призвал все страны в СБ ООН коллективно противодействовать восстановлению санкций.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Против принятия документа выступили РФ и Китай, остальные участники голосования воздержались..

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что истечение срока оружейного эмбарго в отношении Ирана позволит Тегерану приобретать новые истребители у РФ и КНР, подчеркнув, что Вашингтон не может этого допустить.

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