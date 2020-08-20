США восстановят санкции ООН против Ирана через месяц

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео с 20 по 21 августа отправляется в штаб-квартиру ООН в Нью- Йорке, чтобы уведомить Совет безопасности о решении американских властей начать процесс восстановления антииранских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

В ведомстве уточнили, что через 30 дней после уведомления ряд санкций ООН будет восстановлен, в частности, требование о приостановке деятельности, связанной с обогащением урана, и продление оружейного эмбарго.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Против принятия документа выступили РФ и Китай, остальные участники голосования воздержались.

США неоднократно выступали против окончания оружейного эмбарго, которое было введено СБ ООН. В Вашингтоне заявляли, что не допустят этого.

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