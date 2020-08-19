В Евросоюзе заявили, что у Лукашенко нет легитимности

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко «нет демократической легитимности», поскольку ЕС не признал итоги выборов в республике. Об этом сообщает Reuters.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в видеообращении, опубликованном на YouTube, призвала лидеров Европы не признавать итоги президентских выборов, состоявшихся в республике 9 августа.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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