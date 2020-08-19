Первый глава Белоруссии объяснил желание Лукашенко изменить конституцию

Слова Александра Лукашенко о необходимости принятия новой конституции объясняются его желанием скрыть фальсификацию итогов президентских выборов в Белоруссии. Об этом «Газете.Ru» заявил первый глава независимой республики Станислав Шушкевич.

«Он говорит о новой Конституции только из-за того, что в свое время он сам ее грубо нарушил. Нынешняя Конституция была принята как будто бы на референдуме, но фактически она не была опубликована и принята парламентом. Это антидемократическая Конституция. Это факт, что Белоруссия нуждается в новой Конституции, но это совершенно другой вопрос. Лукашенко сейчас поднимает его, чтобы уйти от фальсификации выборов. Он врет все время. Он сказал, что ему звонила Меркель, а правительство Германии это опровергло. Он пытается найти поводы, чтобы затянуть решение о фальсификации выборов. Признать выборы сфальсифицированными – вот единственный важный вопрос сейчас», — сказал политик.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут после принятия новой конституции. «Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу», — сказал белорусский лидер на встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей.

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