В Кремле заявили о готовящейся встрече помощников лидеров «Нормандской четверки»
Подготовка к новому нормандскому саммиту уже началась. Готовится встреча помощников лидеров стран «Нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что не знает об окончательной дате встречи, но проинформирован, что такая подготовка к встрече велась и контакты осуществлялись.
Также Песков отметил, что повестка встречи достаточно предсказуема и будет посвящена ходу реализации ранее достигнутых договоренностей.
«Все эти договоренности абсолютно транспарентны и хорошо известны», — передает слова Пескова корреспондент «Газеты.Ru».
В переговорах в «нормандском формате» участвуют Германия, Украина, Франция и Россия.
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