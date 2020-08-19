Песков заявил о попытках иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о попытках вмешательства во внутренние дела Белоруссии со стороны других государств, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он выразил сожаление по этому поводу, а также надежду на то, что белорусам удастся решить свои проблемы самостоятельно.

«Мы считаем, что в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния или вмешательства извне», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также добавил, что Белоруссия является союзным для России государством и назвал белорусский народ братским для россиян.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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