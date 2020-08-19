Лавров указал на геополитический характер заявлений стран ЕС о ситуации в Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что заявления, сделанные рядом стран Евросоюза о ситуации в Белоруссии, носят исключительно геополитический характер.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, заявления, которые доносятся из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики, Польши, а также Европарламента, — «это все не про (президента Белоруссии — «Газeтa.Ru») Александра Лукашенко, права человека и демократию».

«Это все про геополитику», — отметил Лавров.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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