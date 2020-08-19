ЦИК России выявил 35 случаев двойного голосования по поправкам к Конституции

Член Центризбиркома России Антон Лопатин заявил, что избирательные комиссии проверили списки избирателей на предмет выявления попыток двойного голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ходе проверки рабочая группа установила 35 случаев неоднократного получения бюллетеня на голосовании по Конституции.

Ранее ЦИК России поручил избирательным комиссиям регионов провести проверки однократности получения бюллетеня для общероссийского голосования. Все должны были быть проверены 23 тысячи участков для голосования.

Общероссийское голосование прошло с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. За изменения основного закона страны проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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