Премьер Канады попросил приостановить работу парламента

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросил приостановить работу парламента до 23 сентября. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Сегодня я попросил генерал-губернатора приостановить работу парламента. Двадцать третьего сентября мы представим тронную речь, в ходе которой расскажем в подробностях наш дальнейших подход. Это также позволит парламенту провести вотум доверия в отношении нового плана» — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам выступления Трюдо должен будет получить вотум доверия со стороны парламента. Если этого не произойдет, то Канаду ожидают новые выборы.

Трюдо обвиняют в конфликте интересов из-за правительственного контракта с благотворительной организацией, платившей сотни тысяч долларов его семье. Глава кабмина пытается переложить вину за договор на госслужащих, указывая также на срочность запуска антикризисной программы. Однако оппозиция не воспринимает аргументов главы правительства и требует его отставки.

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