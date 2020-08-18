Цепкало прибыл в Варшаву с женой и детьми
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало прибыл с супругой в Варшаву. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, на территорию Польши политик прибыл из Киева.
Кроме того, вместе с Цепкало в Варшаву прилетели его дети.
Ранее он отмечал, что из Польши может улететь в Вильнюс. Экс-претендент на пост президента также выражал намерение провести переговоры с представителями американского конгресса.
Ранее политик объявил о формировании в республике «Фронта национального спасения». Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.
Позже белорусские правоохранители завели на Цепкало уголовное дело о взяточничестве. Его объявили в розыск как в Белоруссии, так и в России.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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