Глава ООН призывает к немедленному освобождению президента Мали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил арест мятежными солдатами президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта высших должностных лиц правительства, передает Reuters.

Гутерриш также потребовал, что мятежники немедленно освободили представителей власти.

«Генеральный секретарь <...> призывает к немедленному восстановлению конституционного порядка и законности в Мали», — говорится в заявлении официального представителя ООН Стефана Дужаррика.

Ранее на военной базе Кати в районе столицы республики Бамако произошел военный мятеж. Военные арестовали членов правительства, спикера парламента и высшее армейское командование. Поступали сведения об аресте президента и премьер-министра страны. Руководит восстанием полковник Садио Камара.

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