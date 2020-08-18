Три четверти претендентов от «Новых людей» стали кандидатами на региональных выборах

Во вторник в Москве прошла пресс-конференция российской политической партии «Новые люди», на которой ее лидер Алексей Нечаев рассказал о первых предвыборных успехах. В частности, из 598 партийных кандидатов на региональных и местных выборах успешно прошли процедуру регистрации 452 человека. То есть примерно три четверти, что значительно для партии, которая была создана относительно недавно.

Выступая перед журналистами, Нечаев назвал «Новых людей» прагматичными романтиками и подчеркнул, что в 13 регионах России, где партия планирует участие в выборах, ее поддержали 300 тысяч человек. Однако наряду с бесспорными успехами есть у новой политической партии и свои сложности.

В первую очередь речь идет о несовершенстве российского законодательства, более удобного для «старых», парламентских, партий. Всем остальным для регистрации своих кандидатов приходится собирать подписи населения, требования к которым сформулированы очень жестко, а более чем пятипроцентное содержание ошибок позволяет отказывать в регистрации. Между тем ошибки в таком деле, как сбор подписей, явление практически неизбежное.

В результате накопившихся ошибок и очень жесткого подхода некоторых региональных избиркомов «Новым людям» пришлось столкнуться с серьезными сложностями. Так, в Новосибирской области из 36 кандидатов по одномандатным округам 33 партийцам было отказано в регистрации. В Белгородской области отказ получили не только 11 одномандатников, но и весь партийный список кандидатов.

Ситуация на Белгородчине особенно показательна тем, что «Новым людям» удалось собрать 60 тысяч подписей за своих претендентов, хотя местные чиновники запрещали размещать информационные стенды и кубы, рассказал кандидат в депутаты Белгородской областной думы от партии «Новые люди» Алексей Стоян, основатель и руководитель спортивного клуба «Гладиатор». По его словам, отказ в регистрации кандидатов будет оспорен партией в суде.

«Белгород - крайне консервативный регион, где обновление власти не происходило уже несколько десятилетий, - отметил Алексей Стоян. – Но у нас очень много сторонников, нас поддержали 60 тысяч белгородцев, за нас готова проголосовать молодежь, которая обычно на выборы вообще не ходит… Мы будем продолжать нашу работу, реализовывать проекты на благо людей!»

Подводя итоги встречи, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев констатировал, что по состоянию на сегодняшний день «окно парламентских возможностей превращается в форточку», однако это не остановит появление новых лиц в российской политике.

«Сегодня в обществе есть огромный запрос на перемены, на обновление, - заявил журналистам Алексей Нечаев. – Все давно устали от псевдостабильности. Людям нужны новые социальные лифты, новые лица в политике». И партия «Новые люди» всерьез собирается стать поставщиком таких свежих кадров – сперва на региональном уровне, а потом и в Госдуме, пообещал он.