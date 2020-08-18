Мятежники в Мали утверждают, что арестовали президента и премьер-министра страны

Лидеры военных мятежников в Мали утверждают, что арестовали в ходе переворота президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе, сообщает France Press.

По данным агентства, глав страны и кабмина арестовали в своих домах. Сейчас их везут на базу Кати, где началось восстание.

Ранее на военной базе Кати в районе столицы республики Бамако произошел военный мятеж. Военные арестовали членов правительства, спикера парламента и высшее армейское командование.

Руководит восстанием полковник Садио Камара.

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