Часть кандидатов от КПРФ в гордуму Ульяновска сняли из-за юридической ошибки

Председатель партии «Коммунисты России» и зампред Законодательного собрания Ульяновской области Максим Сурайкин «отомстил» председателю КПРФ Геннадию Зюганову за оскорбительную реплику в ходе выступления в Госдуме, «сняв» нескольких кандидатов КПРФ в гордуму Ульяновска, передает интернет-издание «Взгляд».

Суды в Ульяновске снимают кандидатов от КПРФ в гордуму «с подачи» ульяновских «Коммунистов России», пишет Telegram-канал «Политджойстик».

«В роли пострадавших – лидеры местных коммунистов, эксцентричные депутаты Госдумы [Алексей] Куринный и местного Заксобрания [Айрат] Гибатдинов, до этого смело забрасывавшие Сурайкина тухлой рыбой прямо во время заседаний регионального парламента (серьезно так и было)», – отметил автор канала.

По его словам, из 40 кандидатов от КПРФ уже сняты 15 человек, и «еще столько же на очереди».

«И очевидные перспективы, не особо радостные для ответчиков. Дело не в политической подоплеке, а в правовой безалаберности юргруппы КПРФ. Они просто «забыли» (или забили) представить в горизбирком решение партийной конференции о выдвижении кандидатов. Это является основанием для отказа в регистрации, либо ее отмене по суду, в случае, если горизбирком смалодушничал и допустил кандидатов до предвыборной гонки. Что, собственно, и произошло», – поясняется в сообщении.

Между тем, Куринный и Гибатдинов заявляют о фальсификациях на выборах и зовут граждан на всероссийскую акцию протеста, отметил автор публикации.

Напомним, в минувшие выходные в ряде регионов прошли объявленные Геннадием Зюгановым протестные акции представителей КПРФ, недовольных отказами в регистрации на предстоящих в сентябре выборах. Однако эксперты сочли выступления попытками заранее подготовить общественное мнение к оспариванию результатов предстоящих выборов.

Ранее директор Института системных политических исследований Анатолий Гагарин заявил, что незарегистрированные кандидаты в губернаторы вместо того, чтобы профессионально вести полноценную кампанию, заявляют о «политическом» варианте своего поражения, поскольку «это и модно, и удобно, и не обидно».