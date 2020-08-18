Биллингсли оценил прошедшие консультации по стратегической стабильности с РФ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что консультации по стратегической стабильности с РФ в Вене были ценными для обеих сторон, сообщает ТАСС.

«В целом я бы заключил, что переговоры на этой неделе были ценными для обеих сторон, как для США, так и для Российской Федерации. Мы абсолютно точно затронули широкий спектр вопросов национальной безопасности», — заявил Биллингсли.

Он отметил, что позиции Москвы и Вашингтона в настоящее время близки по многим аспектам, однако впереди предстоит еще много работы.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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