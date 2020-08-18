Эксперт оценила итоги встречи Мишустина и Дегтярева

Руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук Дарья Кислицына в беседе с «Газетой.Ru» выразила мнение, что встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева говорит о заинтересованности федерального центра и главы региона в решении местных проблем.

«Я думаю, что здесь две истории. С одной стороны, внимание федерального центра к региону, а с другой — личный фактор Дегтярева и его возможность привлекать дополнительные возможности из федерального центра для региона: материальные и привлечение внимания федерального центра к региону. Мне кажется, в этом смысле, очень ярко он сегодня выступил, что дает понимание того, что у него и в дальнейшем высокие шансы решать застарелые проблемы этого субъекта», — сказала эксперт.

Она отметила, что федеральный центр обращает внимание как на сам Хабаровский край, так и на макрорегион — Дальний Восток. «За ним пристально следят и оценивают степень федерального внимания и регионального веса. Конечно, встреча с Дегтяревым — она показательна, потому что он смог поднять и добиться либо решения, либо вовлечения федерального центра в решение наиболее актуальных для региона вопросов», — считает Кислицына.

Среди них эксперт назвала социальную сферу. «Особенно проблемно ориентированная: строительство школ, решение проблем обманутых дольщиков — такая проблема, которая последние несколько лет практически не сдвигалась с мертвой точки, плюс решение транспортной обеспеченности соединения между собой нескольких крупных населенных пунктов региона», — отметила политолог, добавив, что Дегтярев «пошел по пути обозначения наиболее актуальных проблем и задач «здесь и сейчас».

«По школам уже получен позитивный ответ федерального центра, есть соответствующее решение. А по некоторым проблемным вопросам типа обманутых дольщиков, как минимум, есть решение федерального центра о собственном включении в дальнейшее развитие этой истории. Плюс ряд проблем будут разрешены в очень краткосрочной перспективе. Например, дорога, которая соединит населенные пункты уже в 2021-2022 годах, будет проложена — это вопрос обозримой перспективы», — обратила внимание специалист.